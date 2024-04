Meteo Firenze, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 02 Maggio

Meteo Firenze prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio e 02 Maggio: precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 11°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 26-27°C tra le 12:00 e le 14:00. Tuttavia, nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni deboli, con una diminuzione delle temperature a seguito del passaggio delle piogge. La direzione del vento sarà prevalentemente da nordest con intensità tra i 7 e i 12 km/h. L’umidità relativa oscillerà tra il 42% e il 55%.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili con piogge nel corso di tutta la giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 14-19°C, con un leggero calo nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da est e sud-est con intensità compresa tra i 3 e i 11 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 98% durante le ore notturne.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La tendenza al peggioramento delle condizioni meteorologiche proseguirà con piogge anche per l’intera giornata di giovedì. Le temperature si attesteranno sui 13-17°C, con un graduale calo nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest, con intensità tra i 6 e i 15 km/h. L’umidità resterà molto elevata, raggiungendo picchi del 98% durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di precipitazioni persistenti e un calo delle temperature nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione a tali previsioni e di prendere le opportune precauzioni, soprattutto per quanto riguarda gli abbigliamenti e gli spostamenti.