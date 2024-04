Meteo Messina, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 02 Maggio

Meteo Messina prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio e 02 Maggio: sereno con possibili precipitazioni

Il tempo a Messina nei prossimi giorni sarà caratterizzato da giornate prevalentemente serene, con possibilità di precipitazioni il mercoledì. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, con temperature intorno ai 17-18°C e umidità attorno al 50%. Nel corso della mattinata aumenterà la copertura nuvolosa, con cielo coperto verso mezzogiorno e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con temperature in leggero calo e cielo coperto. Verso sera è prevista la possibilità di piogge deboli, con temperature intorno ai 19°C. Il vento sarà moderato proveniente da sudest con velocità attorno ai 15-20 km/h.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma già dalle prime ore del mattino sono previste precipitazioni deboli che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio le piogge continueranno con intensità variabile, accompagnate da un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio e sera le precipitazioni diminuiranno, con il ritorno di un cielo sereno e temperature intorno ai 18°C. Il vento sarà proveniente da sudest con intensità variabile, fino a 15 km/h.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da cieli sereni e stabili condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno intorno ai 17-24°C, con un lieve calo dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Il vento soffierà da nord con intensità moderata, fino a 20-23 km/h. Nel complesso, si prevede un’assenza di precipitazioni e condizioni di bel tempo per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano una certa variabilità delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni il mercoledì e un clima generalmente mite e ventilato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.