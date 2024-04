Meteo Milano, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 02 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio e 02 Maggio: variazioni meteorologiche significative

Le previsioni meteorologiche per Milano nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con giornate differenti caratterizzate da sereno, nuvolosità e precipitazioni.

Martedì, 30 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a una copertura nuvolosa nel pomeriggio con temperature che raggiungeranno i 23-24°C. Il vento soffierà leggero da direzione est-sudest con velocità compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 18°C. Nelle prime ore del mattino è prevista una pioggia debole che diventerà più intensa verso mezzogiorno, con velocità del vento che aumenterà fino a 15 km/h proveniente da est-sudest. L’umidità sarà più elevata, attestandosi intorno al 70-80% durante le precipitazioni.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da precipitazioni continue con temperature che si manterranno intorno ai 13-15°C. Il vento soffierà da est con intensità tra i 10 e i 14 km/h. Durante la mattina e il primo pomeriggio le precipitazioni saranno abbondanti, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. L’umidità sarà elevata, superiore al 90% durante le precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteorologiche per Milano indicano un’evoluzione del tempo nei prossimi giorni, con una transizione da condizioni prevalentemente serene a una fase di instabilità caratterizzata da nubi e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività pianificate alle condizioni meteorologiche previste.