Meteo Palermo, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 2 Maggio

Meteo Palermo prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio e 02 Maggio:

Il tempo a Palermo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Martedì 30 Aprile, si prevede un inizio con cielo sereno e temperature intorno ai 16-17 gradi Celsius con un’umidità del 68%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a una leggera pioggia debole nel pomeriggio con temperature in diminuzione fino a 20 gradi Celsius e un’umidità del 61%. La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di circa 19 gradi Celsius. Durante la notte le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi Celsius con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-est.

Martedì 30 Aprile:

Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a 25 gradi Celsius con una copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi nel corso della giornata. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 25 gradi Celsius e un’umidità del 36%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in calo fino a 23 gradi Celsius e un’umidità del 37%. Verso sera, si prevede una debole pioggia con temperature attorno ai 22 gradi Celsius, seguita da una leggera diminuzione della temperatura e un’umidità in aumento. Durante la notte, le condizioni meteo miglioreranno con un cielo sereno e una temperatura di 18-19 gradi Celsius.

Mercoledì 01 Maggio:

La giornata di Mercoledì inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 18 gradi Celsius con un’umidità del 69%. Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con temperature stabili e un’umidità in aumento. Nel primo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 21 gradi Celsius e un’umidità del 54%. Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 20 gradi Celsius e un’umidità del 58%. Verso sera, si prevede un cielo sereno con temperature attorno ai 15-16 gradi Celsius e un’umidità in aumento. Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione della temperatura fino a 14 gradi Celsius.

Giovedì 02 Maggio:

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in aumento fino a 22 gradi Celsius e un’umidità del 52%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con temperature stabili e un’umidità in diminuzione. Nel primo pomeriggio, sono previste deboli piogge con temperature attorno ai 21 gradi Celsius e un’umidità del 55%. Nel tardo pomeriggio, le piogge continueranno con una leggera diminuzione della temperatura fino a 16 gradi Celsius e un’umidità in aumento. Verso sera, si prevede un cielo sereno con temperature attorno ai 15 gradi Celsius e un’umidità in aumento. Durante la notte, il cielo resterà sereno con una diminuzione della temperatura fino a 12 gradi Celsius.