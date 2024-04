Meteo Prato, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 02 Maggio

Martedì, 30 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Martedì, 30 Aprile 2024, indicano una giornata che inizierà con cielo sereno, temperature in aumento e umidità in diminuzione. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con vento leggero proveniente dall’est. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo i 26 gradi intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio sono previste deboli piogge con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e verso sera, il cielo tornerà a schiarirsi, ma l’umidità rimarrà elevata. Durante la serata, il cielo sarà poco nuvoloso con vento leggero proveniente da est e sud-est.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Mercoledì, 01 Maggio 2024, il tempo a Prato sarà caratterizzato da piogge continue per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi con un’umidità che raggiungerà il 95%. Durante la mattinata, le piogge saranno deboli ma costanti, con vento leggero proveniente da est e sud-est. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con un aumento della velocità del vento e una diminuzione delle temperature. Verso sera, le piogge continueranno, il vento si sposterà verso ovest e sud-ovest, e l’umidità rimarrà molto elevata. Durante la notte, le piogge diminuiranno leggermente ma l’umidità rimarrà alta con vento leggero proveniente da sud-ovest.

Giovedì, 02 Maggio 2024

Le previsioni per Giovedì, 02 Maggio 2024, indicano condizioni meteorologiche simili a quelle della giornata precedente. La pioggia continuerà per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 15 gradi e un’umidità che raggiungerà il 96%. Durante la mattinata, le piogge saranno deboli ma costanti, con un aumento della velocità del vento proveniente da sud-ovest. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con un aumento della velocità del vento e una diminuzione delle temperature. Verso sera, le piogge continueranno, ma il vento cambierà direzione verso ovest, e l’umidità rimarrà molto elevata. Durante la notte, le piogge diminuiranno leggermente ma l’umidità rimarrà alta con vento proveniente da sud-est.