Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 2 Maggio

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio, 02 Maggio: piogge e schiarite alternate con temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia mostrano un mix di condizioni meteorologiche, con piogge e schiarite alternate, e la possibilità di temporali in arrivo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, temperature comprese tra 12.9°C e 24.1°C e umidità che varierà dal 46% all’86%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 0 e 9 km/h, con direzione prevalente da ovest a est. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni previste.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La situazione meteorologica cambierà radicalmente rispetto al giorno precedente. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse e poco nuvoloso, ma dal mattino inizieranno le precipitazioni, con piogge deboli che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra 10.8°C e 18.6°C, con un’umidità che oscillerà tra il 74% e il 93%. Il vento soffierà con una velocità media tra 5 e 13 km/h, prevalentemente da est a sud-est.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge continue, con temperature comprese tra 9°C e 17.4°C e un’umidità che raggiungerà il 97%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 2 e 9 km/h, con direzione predominante da est a nord-est. Nel corso della giornata, le precipitazioni si indeboliranno e il cielo si schiarirà, con la comparsa di schiarite nel pomeriggio e sereno verso sera.

Queste previsioni meteo evidenziano la variabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Reggio Emilia, con giornate caratterizzate da piogge, schiarite e un’alternanza di temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi alle variazioni climatiche.