Meteo Trento, previsioni da Martedì 30 a Giovedì 02 Maggio

Martedì, 30 Aprile 2024

Il tempo a Trento per martedì sarà caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un massimo di 24.7°C nel pomeriggio e un minimo di 13.9°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno al 42-67%, mentre i venti soffieranno con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e orientali. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Mercoledì, il cielo a Trento sarà inizialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 15-21°C. L’umidità tenderà a salire fino al 75%, mentre i venti soffieranno prevalentemente da direzioni settentrionali con una velocità tra 1 e 5 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima fresco e umido a causa delle precipitazioni in arrivo.

Giovedì, 02 Maggio 2024

Giovedì il tempo a Trento sarà influenzato da piogge continue e temperature più fresche rispetto ai giorni precedenti. Le precipitazioni, accompagnate da venti con velocità tra 1 e 6 km/h provenienti da direzioni variabili, saranno presenti per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.8°C e i 17°C, mentre l’umidità raggiungerà valori compresi tra l’83% e il 91%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in quanto la presenza di piogge continue potrebbe influenzare le attività quotidiane.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche dei prossimi giorni a Trento. Sia per chi pianifica attività all’aperto che per chi desidera pianificare al meglio la propria routine quotidiana, conoscere il meteo è fondamentale per prendere decisioni consapevoli.