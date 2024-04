Meteo Venezia, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 02 Maggio

Martedì, 30 Aprile 2024

Per martedì si prevede una giornata dominata da cieli sereni. Le temperature saranno inizialmente comprese tra i 14.3°C e i 23.6°C, con un aumento graduale fino al primo pomeriggio per poi diminuire gradualmente fino a sera. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 61% e l’86%. I venti soffieranno prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Mercoledì assisteremo a una giornata caratterizzata da un bel tempo iniziale per poi peggiorare nel corso della mattinata, con l’arrivo di nubi sparse e precipitazioni. Le temperature si manterranno costanti, oscillando tra i 15.2°C e i 22.5°C. L’umidità sarà più elevata rispetto al giorno precedente, con valori che varieranno tra il 51% e il 93%. I venti soffieranno in prevalenza da nord-est con una velocità compresa tra i 10 e i 19 km/h. Si prevedono precipitazioni dalla metà della notte fino al primo pomeriggio, con piogge deboli che potrebbero intensificarsi verso sera.

Giovedì, 02 Maggio 2024

Il tempo giovedì sarà caratterizzato da precipitazioni continue per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 11.3°C e i 20°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. L’umidità sarà elevata, con valori che oscilleranno tra il 90% e il 98%. I venti soffieranno prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 4 e i 19 km/h. Le precipitazioni inizieranno nella prima parte della notte e si protrarranno per tutto il giorno, diminuendo d’intensità verso sera. Si prevedono piogge deboli alternate a piogge più intense, con possibili schiarite solo in tarda serata.