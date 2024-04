Meteo Firenze, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

PREVISIONI METEO

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Firenze mostrano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di precipitazioni intense e temperature variabili. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 13.4°C, con un’umidità del 93%. A partire dalle prime ore del mattino, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, che si intensificheranno durante la mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C e il vento soffierà da est a una velocità media di 10-15 km/h.

Meteo per Giovedì, 02 Maggio 2024

La situazione meteorologica sarà caratterizzata da piogge continue per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.2°C e i 15.1°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’85-95%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da sud con una velocità media di 10-15 km/h. Nel pomeriggio, è previsto un miglioramento delle condizioni con una diminuzione delle precipitazioni e un parziale aumento della copertura nuvolosa.

Meteo per Venerdì, 03 Maggio 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 8.8°C, con un’umidità elevata al 98%. Durante la mattinata, si prevede l’arrivo di piogge deboli, che continueranno per gran parte della giornata. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 17.4°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità media compresa tra 5 e 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un periodo instabile con precipitazioni diffuse e temperature in diminuzione nei prossimi giorni a Firenze. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le giornate piovose e umide.