Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

Previsioni Meteo per Padova

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio quanto ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 15°C. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno, e la temperatura aumenterà fino a raggiungere i 22°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse e le temperature intorno ai 20°C caratterizzeranno il clima, mentre verso sera ci sarà un aumento dell’umidità e la probabilità di piogge deboli. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con velocità tra i 15 e i 25 km/h.

Meteo per Giovedì, 02 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato dalle piogge continue con un’umidità costantemente elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C durante la giornata, con una lieve diminuzione nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-sudovest con intensità variabile tra 4 e 23 km/h. Nel corso della giornata, il cielo sarà coperto dalle piogge, con una diminuzione delle precipitazioni nel tardo pomeriggio e l’arrivo di nubi sparse in serata.

Meteo per Venerdì, 03 Maggio 2024

Venerdì vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 18°C, mantenendosi piuttosto fresche. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità tra i 5 e i 10 km/h. Durante la notte, è previsto un aumento delle nuvole sparse, ma senza precipitazioni.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Padova. È sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni del tempo.