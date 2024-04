Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

Meteo Potenza prossimi giorni 1 Maggio, 2 Maggio, 3 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza mostrano un quadro variegato, con cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche. Esamineremo dettagliatamente le previsioni per ciascuna giornata per aiutarti a pianificare al meglio le tue attività.

Mercoledì, 1 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature piuttosto miti intorno ai 12°C. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino è prevista l’arrivo di precipitazioni, con piogge deboli che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il picco di 19.5°C intorno alle 10:00, prima di iniziare a diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da sud con una velocità media compresa tra i 17 e i 25 km/h. L’umidità rimarrà costantemente intorno al 54-73% per gran parte della giornata.

Giovedì, 2 Maggio 2024:

La giornata di giovedì si preannuncia generalmente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 6.9°C e i 17.8°C. Non è prevista alcuna precipitazione, e il vento soffierà con una velocità costante intorno ai 20 km/h proveniente da sud-ovest. L’umidità rimarrà abbastanza elevata durante la prima metà della giornata, per poi diminuire gradualmente nel tardo pomeriggio.

Venerdì, 3 Maggio 2024:

Anche venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 6.2°C – 11.5°C. Tuttavia, nel corso della mattinata è prevista l’arrivo di precipitazioni, con piogge deboli che dureranno fino al tardo pomeriggio. Il vento soffierà con una certa intensità, con velocità comprese tra i 26 e i 30 km/h proveniente da ovest-sud-ovest. L’umidità sarà significativamente più alta durante le precipitazioni, per poi diminuire man mano nel corso della giornata.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Potenza, consentendoti di pianificare al meglio le tue attività in base alle condizioni climatiche attese.