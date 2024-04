Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

PREVISIONI METEO REGGIO EMILIA

Il meteo a Reggio Emilia per i prossimi giorni si prospetta variabile, con precipitazioni e temperature in lieve aumento. Ecco nel dettaglio le previsioni per ognuna delle giornate.

Meteo per Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata ci sarà un aumento delle precipitazioni, con piogge deboli che si protrarranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi, con venti moderati che soffieranno prevalentemente da est e sud-est. Nel corso della serata, le precipitazioni si attenueranno e l’umidità raggiungerà il 90%.

Le condizioni del vento e l’umidità rimarranno costanti durante tutta la giornata, con una velocità media del vento che varierà tra 0 e 14 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 11.5°C e i 19.4°C.

Meteo per Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli e un’umidità che raggiungerà il 99% nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, per poi diminuire nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18.6°C e il cielo si schiarirà progressivamente fino a diventare sereno nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da est-sud-est con una velocità media compresa tra 2 e 13 km/h.

Nel corso della giornata, le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente con il passare delle ore, portando a un abbassamento dell’umidità e un aumento della temperatura, che si manterrà intorno ai 18.6°C. Il vento si sposterà da est a ovest-sud-ovest.

Meteo per Venerdì, 03 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. L’umidità si manterrà intorno al 90% nelle prime ore del mattino, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 6.7°C e i 19°C, con venti che soffieranno da ovest a ovest-sud-ovest con una velocità media tra 6 e 9 km/h.

Nel corso della giornata, il cielo si presenterà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 6.7°C e i 19°C, e l’umidità diminuirà gradualmente fino a raggiungere il 79% nella serata.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche a Reggio Emilia per i prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le loro attività di conseguenza.