Meteo: tanta instabilità nei prossimi giorni, ma nel weekend spunta l’alta pressione!

Il meteo si appresta a vivere una fase piuttosto turbolenta nei prossimi giorni, con una depressione di origine atlantica che porterà un peggioramento progressivo del tempo fra la seconda parte di oggi e soprattutto la giornata di domani, 1 Maggio, quando si verificheranno piogge e temporali diffusi. La circolazione atmosferica si manterrà instabile fino a giovedì/venerdì, portando anche un clima più fresco su tutto lo stivale.

Ci sono buone notizie però per quanto concerne il weekend. Questa fase instabile dovrebbe infatti concludersi entro venerdì e lasciare spazio a un miglioramento proprio in concomitanza con l’arrivo del weekend. Secondo gli ultimi aggiornamenti, una modesta rimonta dell’alta pressione dovrebbe portare condizioni di maggiore stabilità, con più sole sulle nostre regioni e una lieve risalita delle temperature. Si prevede che i valori termici possano guadagnare qualche grado tornando a oscillare tra i 22 e i 24 gradi, specie verso la giornata di domenica.

Malgrado questa tendenza verso il miglioramento, non mancheranno degli addensamenti nuvolosi, in quanto la pressione atmosferica non raggiungerà livelli particolarmente elevati. Di conseguenza, una certa variabilità è attesa soprattutto al Nord e sulle aree interne appenniniche. Sabato potrebbe, infatti, essere ancora una giornata caratterizzata da qualche fenomeno residuo, con rovesci e temporali che, al momento, sembrano maggiormente probabili sul Nord-Est nella prima parte della giornata. Ma su questo potremo fornire maggiori certezze e dettagli solo nei prossimi giorni, attraverso nuovi aggiornamenti. Seguiteci!