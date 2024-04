Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 1 a Venerdì 3 Maggio

Meteo Torino prossimi giorni 1 Maggio – 3 Maggio: precipitazioni e cambiamenti climatici in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino mostrano un’instabilità del tempo, con precipitazioni e cambiamenti climatici in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da precipitazioni continue. Durante la mattina le piogge saranno moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. Nel pomeriggio le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo resterà coperto e le temperature non subiranno variazioni significative. La sera e la notte le piogge continueranno, con temperature attorno ai 12-13°C. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali con intensità compresa tra 13 e 17 km/h.

Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che si manterranno intorno al 90-95%. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate e di adottare le misure necessarie per fronteggiare il maltempo.

Meteo per Giovedì, 2 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da piogge deboli e moderate durante la prima parte della giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 12-16°C. Nel pomeriggio le precipitazioni diminuiranno di intensità, ma il cielo resterà coperto. La sera e la notte le piogge si attenueranno ulteriormente, lasciando spazio a schiarite. Il vento sarà moderato, con direzione variabile tra nord-est e nord-ovest e intensità compresa tra 6 e 14 km/h.

L’umidità sarà elevata durante l’intera giornata, con valori che potranno superare il 95% nelle prime ore del mattino. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate e di adottare precauzioni per eventuali disagi legati al maltempo.

Meteo per Venerdì, 3 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte il cielo si libererà dalle nubi, e al mattino le condizioni saranno stabili con temperature intorno ai 6-7°C. Nel corso della giornata il tempo si manterrà asciutto, con schiarite e temperature in aumento fino a raggiungere i 19-20°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra sud-est e sud-ovest e intensità compresa tra 1 e 5 km/h.

L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche e consentendo di godere di una giornata più stabile e soleggiata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un inizio della settimana caratterizzato da precipitazioni e instabilità, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire da Venerdì. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni e di adottare le misure necessarie per fronteggiare le variazioni del tempo.