Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

Meteo Trento prossimi giorni 1 Maggio, 2 Maggio, 3 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Trento indicano un inizio di mese caratterizzato da instabilità atmosferica. Mercoledì 1 Maggio, ci aspettiamo precipitazioni diffuse durante l’intera giornata, con temperature comprese tra 13.2°C e 20.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 75-79% con una velocità media del vento compresa tra 3 e 6 km/h, prevalentemente da nord-nordest. Giovedì 2 Maggio, le precipitazioni proseguiranno per gran parte della giornata, mentre Venerdì 3 Maggio si prospetta una diminuzione delle piogge, ma con cieli nuvolosi e temperature in ulteriore calo.

Meteo Mercoledì 1 Maggio

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo precipitazioni continue con intensità variabile. La mattina inizierà con piogge deboli che perdureranno fino al primo pomeriggio, quando si intensificheranno leggermente. Le temperature si manterranno comprese tra 13.2°C e 20.6°C, con un’umidità che oscillerà tra il 58% e il 79%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media tra i 3 e i 6 km/h.

Meteo Giovedì 2 Maggio

Giovedì sarà caratterizzato da un’ulteriore persistenza delle precipitazioni, che si protrae per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra 10.1°C e 17.0°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Il vento, con direzione prevalente da sud-sudovest, avrà una velocità compresa tra 0 e 4 km/h. Solo nel tardo pomeriggio inizieranno a diminuire le precipitazioni.

Meteo Venerdì 3 Maggio

Venerdì il tempo si manterrà instabile, con cieli nuvolosi e piogge deboli prevalentemente durante la prima parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 8.6°C e 15.7°C, con un’umidità che varierà tra l’81% e il 97%. Il vento, proveniente da est-sudest, soffierà con una velocità compresa tra 0 e 4 km/h. Nel complesso, ci aspettiamo un inizio di mese caratterizzato da un clima instabile e delle temperature inferiori rispetto ai giorni precedenti.