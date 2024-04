Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Mercoledì 1 Maggio, Giovedì 2 Maggio e Venerdì 3 Maggio 2024.

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci saranno nubi sparse con un lieve aumento della nuvolosità verso le prime ore del mattino. La temperatura si manterrà costante intorno ai 17°C durante la notte e raggiungerà i 22°C durante il giorno. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 16 km/h. L’umidità sarà intorno al 60-70%. Verso mezzogiorno, è prevista una pioggia debole con una diminuzione della temperatura e del vento.

Meteo per Giovedì, 2 Maggio 2024

Giovedì, il tempo a Trieste sarà caratterizzato da piogge deboli durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C durante la notte e saliranno fino a 18°C durante il giorno. Il vento soffierà da sud con una velocità media variabile tra i 20 e i 27 km/h. L’umidità sarà compresa tra l’85% e il 90%. Nel pomeriggio, è previsto un leggero miglioramento con nuvolosità variabile.

Meteo per Venerdì, 3 Maggio 2024

Venerdì, le condizioni meteorologiche saranno influenzate da nubi sparse e piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 16°C, con un aumento dell’umidità durante la notte. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra est e nord-ovest. Nel pomeriggio, è previsto un leggero miglioramento con una diminuzione delle precipitazioni.

In conclusione, Trieste si prepara a un periodo di instabilità atmosferica con piogge deboli e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prendere le opportune precauzioni per affrontare queste variazioni climatiche.