Meteo Verona, previsioni da Mercoledì 01 a Venerdì 03 Maggio

Previsioni Meteo Verona

Queste sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verona:

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

Per Mercoledì, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata con temperature in aumento fino a metà mattina. Dalle 13:00 in poi è prevista una pioggia debole che continuerà fino alla sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21°C mentre le minime saranno intorno ai 14°C. Il vento soffierà da est con una velocità media di 28 km/h. L’umidità sarà intorno al 55% durante le precipitazioni.

Meteo per Giovedì, 2 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da piogge continue fino alle prime ore del pomeriggio, con un aumento dell’umidità fino al 97% durante le prime ore della mattina. Verso metà giornata le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature massime si manterranno intorno ai 16°C, mentre le minime si abbasseranno fino a 9°C. Il vento avrà una direzione variabile, ma con una velocità che non supererà i 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 3 Maggio 2024

Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo poco nuvoloso e temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 15 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 8°C e i 18°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 85% durante le prime ore del giorno.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle piogge intense previste per Mercoledì e Giovedì, mentre Venerdì potrebbe essere l’occasione per godersi una giornata con condizioni più stabili e un cielo più sereno.