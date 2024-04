Violenta eruzione del vulcano Ruang: colonna di cenere alta 20 km, evacuazioni e crolli

Il vulcano indonesiano Ruang, in Indonesia, ha prodotto una nuova intensa eruzione nelle ultime ore. L’esplosione principale si è verificata martedì 30 aprile alle 08:35 ora locale, sprigionando una colonna di cenere nell’atmosfera che ha raggiunto quasi i 20 km di altezza, secondo i rapporti del Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Disastri Geologici (PVMBG).

Questa eruzione è la più intensa fra quelle registrate negli ultimi giorni, e ha suscitato preoccupazioni tra le autorità locali e la popolazione.

In seguito all’evento eruttivo, le autorità hanno rapidamente elevato il livello di allerta al massimo (livello IV) e hanno emanato avvertimenti stringenti per la sicurezza pubblica. Si è consigliato alla popolazione residente di mantenere una distanza di almeno 6 chilometri dal cratere del vulcano per evitare rischi potenziali.

Inoltre, come misura precauzionale, più di 800 residenti sono stati evacuati dalle isole vulcaniche di Ruang e Tagulandang, cercando di ridurre al minimo il rischio per la vita umana.

L’eruzione del vulcano Ruang ha causato anche piccoli terremoti nella regione circostante. Questi eventi sismici e la violenta eruzione hanno portato alla temporanea chiusura dell’aeroporto internazionale di Manado, situato sull’isola di Sulawesi, a sud del vulcano Ruang.

Da quanto si apprende negli ultimi minuti, ci sarebbero diversi edifici danneggiati o crollati per cause frane sull’isola di Tagulandang, situata di fronte al vulcano Ruang. Al momento non si hanno notizie di feriti.

Le autorità locali, insieme ai team di esperti vulcanologi, rimangono vigili e monitorano attentamente la situazione, cercando di prevedere eventuali sviluppi futuri e di proteggere al meglio la popolazione.

Le immagini dell’eruzione sono impressionanti: