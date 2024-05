Ancora forti temporali, piogge abbondanti e venti forti: l’avviso dell’Aeronautica Militare

La stagione primaverile ha preso una piega turbolenta sull’Italia, con piogge e temporali di forte intensità che si prevede continueranno a imperversare su diverse regioni nelle prossime ore e anche nella giornata di domani. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per fenomeni intensi, mettendo in guardia i cittadini sulle possibili conseguenze. Ecco i dettagli:

Previsioni Meteo:

Previsione di Fenomeni Intensi Emessa alle Ore 12:00/UTC del 01/05/24

Per oggi, Mercoledì 1° Maggio 2024 e le successive 24/30 ore:

Si prevedono precipitazioni molto abbondanti, anche a carattere di rovescio, sul Piemonte, con particolare riferimento al settore settentrionale della regione. Queste piogge potrebbero causare allagamenti e disagi alle infrastrutture.

Dalla mattinata di domani, Giovedì 2 Maggio 2024, e per le successive 36 ore:

Previsto un vento forte dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte in Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si consiglia la massima prudenza per chi si trova in zona costiera.

Dal pomeriggio di domani e per le successive 12 ore:

Previste precipitazioni intense ed abbondanti, con prevalente carattere di rovescio o temporale, sul Lazio e la Campania. Questi fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si invitano i cittadini a prestare attenzione e ad adottare precauzioni per ridurre i rischi legati a questi eventi meteorologici avversi.