Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Previsioni Meteo Ancona prossimi giorni 2 Maggio, 3 Maggio, 4 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizzando nel dettaglio il meteo per ciascuna giornata, possiamo osservare variazioni nelle temperature, nell’umidità, nei tipi di precipitazioni e nelle direzioni del vento.

Giovedì, 2 Maggio 2024:

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 14.9°C a 20.1°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00, è prevista la comparsa di precipitazioni, accompagnate da un aumento dell’umidità. Le piogge proseguiranno fino al pomeriggio, con una diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a un termine della giornata con poche nuvole e una temperatura di 16.1°C. Durante l’intera giornata, i venti soffieranno da direzione sud-est a sud-ovest con velocità variabili tra 6 e 14 km/h.

Venerdì, 3 Maggio 2024:

La giornata di Venerdì vedrà un cielo prevalentemente sereno durante le prime ore del mattino, con temperature comprese tra 10.4°C e 17.1°C. Verso mezzogiorno, sono previste precipitazioni deboli che si protrarranno fino al pomeriggio, con una diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente. Durante l’intera giornata, i venti soffieranno da ovest a est con velocità tra 8 e 19 km/h.

Sabato, 4 Maggio 2024:

Durante la giornata di Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 10.9°C a 19.1°C. I venti soffieranno principalmente da ovest a nord con una velocità variabile tra 0 e 17 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, mantenendo condizioni atmosferiche stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un’iniziale presenza di precipitazioni per Giovedì, seguita da una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche per Venerdì e Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.