Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 2 Maggio, 3 Maggio, 4 Maggio: piogge intense seguite da schiarite e temperature in aumento

Le previsioni meteo per Aosta per i prossimi giorni indicano condizioni variabili con piogge intense e schiarite alternate. Giovedì 2 Maggio, si prevede un inizio con piogge deboli che diventeranno più intense nel corso della mattinata, con temperature che si manterranno intorno ai 10-12°C. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti del nord-nordovest.

Giovedì 2 Maggio

Durante la mattina ci saranno piogge deboli, mentre nel pomeriggio è prevista un’accentuazione delle precipitazioni che potrebbero diventare più intense. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con venti moderati dai quadranti nord-ovest. L’umidità sarà alta e si aggirerà intorno all’88-96%.

Venerdì 3 Maggio

La giornata di Venerdì vedrà il persistere di precipitazioni, seppur in forma di pioggia debole, fino al primo pomeriggio. Nel corso della mattinata, le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C, con un calo dell’intensità delle piogge. Nel pomeriggio, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con una diminuzione della copertura nuvolosa e una riduzione delle precipitazioni. Le temperature si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. Il vento soffierà moderato dai quadranti ovest-sudovest con un’umidità che si aggirerà intorno al 51-78%.

Sabato 4 Maggio

Il weekend inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattinata, ci sarà un cielo poco nuvoloso con temperature che saliranno fino a 14-15°C. Nel pomeriggio, è previsto l’arrivo di nubi sparse con un aumento delle coperture nuvolose e una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da direzioni variabili con un’umidità compresa tra il 40% e il 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano un inizio con piogge intense seguite da schiarite e un graduale aumento delle temperature nel corso dei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a queste variazioni climatiche.