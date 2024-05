Meteo Catania, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Previsioni Meteo per Catania

Nelle prossime giornate, la città di Catania potrà godere di condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature piuttosto gradevoli e venti moderati. Tuttavia, analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Giovedì 2 Maggio 2024

Durante la giornata di Giovedì, il cielo sarà generalmente sereno, con un’umidità che va dal 92% iniziale al 71% nelle ore notturne. Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 23.8°C. I venti soffieranno con una media di 5-15 km/h, provenienti principalmente da est e sud-est. Nessuna precipitazione è prevista.

Venerdì 3 Maggio 2024

Venerdì, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con un’umidità compresa tra il 68% e il 60% e temperature che varieranno da 12.4°C a 24.0°C. I venti saranno moderati, con una velocità media di 1-15 km/h, provenienti da ovest, nord-ovest e sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni significative durante l’intera giornata.

Sabato 4 Maggio 2024

Sabato vedrà un cielo prevalentemente sereno, con un’umidità compresa tra il 65% e il 24% e temperature che oscilleranno tra i 13.6°C e i 24.1°C. I venti soffieranno con una media di 1-6 km/h, provenienti principalmente da nord-ovest, ovest, sud-ovest e sud. Alcune nubi sparse potrebbero comparire nelle ore più calde, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, la città di Catania sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni durante i prossimi giorni. I venti saranno moderati e non sono previste precipitazioni significative. È consigliabile godere appieno di queste condizioni atmosferiche favorevoli per svolgere le proprie attività all’aperto.