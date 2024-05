Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

PREVISIONI METEO

Il tempo a L’Aquila nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì 2 Maggio, Venerdì 3 Maggio e Sabato 4 Maggio 2024.

Meteo per Giovedì, 2 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 6.8°C e i 9.1°C. Tuttavia, a partire dalle 10:00, è prevista l’arrivo della pioggia con temperature che oscilleranno tra i 14.9°C e i 10.5°C. La pioggia continuerà fino alle prime ore del pomeriggio, quando le nuvole sparse prevarranno, seguite da schiarite nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 13.7°C con un vento che soffierà tra i 9 e i 10 km/h proveniente da Sud-Sud-Ovest.

Meteo per Venerdì, 3 Maggio 2024

Le prime ore del venerdì saranno caratterizzate da nuvole sparse con temperature attorno ai 5.6°C. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, ma a partire dalle 10:00 è prevista una pioggia debole che continuerà per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.6°C e i 5.6°C con venti leggeri provenienti da Ovest e Nord-Ovest con velocità tra i 5 e gli 8 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà nuovamente.

Meteo per Sabato, 4 Maggio 2024

Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, con un’eccezione nel mezzogiorno quando è prevista una pioggia debole. Le temperature massime si attesteranno sui 16.7°C con una leggera brezza che soffierà da Nord-Nord-Ovest. Nel corso della giornata, le temperature oscilleranno tra i 5.1°C e i 16.7°C con venti che varieranno tra i 1 e gli 8 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a L’Aquila, con piogge previste per Giovedì e Venerdì e un ritorno al sereno per Sabato. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni meteo e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni climatiche.