Meteo Modena, previsioni da Giovedì 02/05/2024 a Sabato 04/05/2024

Previsioni Meteo per Modena nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Modena per i prossimi giorni ci prospettano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con variazioni significative nelle temperature e nelle precipitazioni.

Meteo per Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata di giovedì inizierà con piogge moderate, con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattina le precipitazioni continueranno, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che soffierà da sud-est con intensità variabile tra 15 e 20 km/h. Le temperature raggiungeranno i 17-18°C nel pomeriggio, quando le piogge si attenueranno e il cielo si schiarirà, lasciando spazio a brevi momenti di sole. La serata sarà caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e temperature intorno ai 10-12°C.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 9-10°C. L’umidità sarà elevata durante le precipitazioni, per poi diminuire nel corso della giornata. Il vento sarà moderato, proveniente prevalentemente da direzione sud-est.

Meteo per Venerdì, 03 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più stabili, con cielo sereno e temperature in rialzo. La giornata inizierà con temperature intorno ai 7-8°C, con cielo sereno e vento leggero proveniente da ovest. Nel corso della mattina le temperature saliranno fino a raggiungere i 15-16°C, con cielo completamente sereno e vento sempre proveniente da ovest.

Nel pomeriggio le temperature massime si attesteranno intorno ai 18-19°C, ma verso metà giornata è prevista l’arrivo di precipitazioni deboli che si protrarranno fino alla sera, accompagnate da un aumento della nuvolosità e da un calo delle temperature. Il vento sarà moderato proveniente da ovest-nord-ovest.

Meteo per Sabato, 04 Maggio 2024

Sabato sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni e da un calo delle temperature. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 10-11°C, con un aumento dell’umidità e un vento leggero proveniente da ovest. Nel corso della mattina le precipitazioni si intensificheranno, accompagnate da un ulteriore calo delle temperature.

Nel pomeriggio le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e un graduale aumento delle temperature. Il vento sarà variabile, con direzione predominante da est.

In sintesi, nei prossimi giorni a Modena ci aspettiamo giornate variabili, con precipitazioni concentrate soprattutto nella giornata di giovedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso il fine settimana. Le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 20°C, con venti moderati e un’umidità variabile in base alle precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali aggiornamenti.