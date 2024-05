Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Previsioni Meteo per Napoli nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Napoli per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

2 Maggio 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, sono previste precipitazioni a tratti, con intensità variabile. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori compresi tra i 13.2°C e i 19.2°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 72% e il 96%. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest con una velocità media compresa tra 7 km/h e 16 km/h.

3 Maggio 2024:

Venerdì, il tempo a Napoli si presenterà più stabile rispetto alla giornata precedente. Al mattino, è prevista la persistenza di piogge deboli, ma nel corso della giornata il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e sereno. Le temperature oscilleranno tra i 9.6°C e i 16.4°C, mentre l’umidità diminuirà gradualmente, variando dal 66% al 95%. Il vento sarà moderato provenendo prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media compresa tra 5 km/h e 22 km/h.

4 Maggio 2024:

Sabato, il clima a Napoli si presenterà complessivamente stabile. Durante la mattinata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma nel corso della giornata si trasformerà in sereno. Le temperature oscilleranno tra i 9.4°C e i 19°C, mentre l’umidità si manterrà sui livelli più bassi rispetto ai giorni precedenti, variando dal 51% al 97%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra sud-ovest e est, con velocità compresa tra 0 km/h e 13 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Napoli nei prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le attività in base alle previsioni del tempo.