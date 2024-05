Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Giovedì, 2 Maggio 2024

Il meteo per Giovedì a Palermo prevede una giornata variabile con un inizio di mattinata con cielo sereno e temperature in crescita fino a raggiungere i 21.1°C alle ore 9. Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, portando a precipitazioni deboli alle ore 13. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre la velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 17 km/h provenienti da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la mattina, per poi salire leggermente con l’arrivo delle piogge deboli.

Venerdì, 3 Maggio 2024

Venerdì sarà una giornata tranquilla a Palermo, con cieli sereni e temperature piacevoli. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19.5°C, mentre la minima sarà di 11.6°C durante la notte. L’umidità sarà moderata, con valori che si manterranno tra il 44% e il 93%. Il vento soffierà con moderata intensità da diverse direzioni, con velocità che raggiungeranno i 17 km/h. Nel complesso, si prevede un giorno stabile e gradevole dal punto di vista meteorologico.

Sabato, 4 Maggio 2024

Il sabato a Palermo inizierà con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 20.9°C. Durante la mattinata il cielo si coprirà gradualmente, portando a una diminuzione delle temperature e all’aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 20.5°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-nord-ovest con una velocità variabile tra i 0 e i 14 km/h. In serata, il cielo si libererà nuovamente, offrendo una notte serena con temperature intorno ai 13.4°C.