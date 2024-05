Meteo Parma, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Previsioni Meteo Parma prossimi giorni 2 Maggio, 3 Maggio, 4 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma prevedono condizioni meteorologiche variegate, con precipitazioni, alternanza di nuvolosità e schiarite. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 2 Maggio 2024

Il mattino inizierà con piogge deboli che si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio, con una diminuzione delle precipitazioni a partire dalle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra i 4 e i 7 km/h. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si schiarirà, portando condizioni di sereno con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C con una diminuzione dell’umidità al 55%. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con velocità tra i 10 e i 15 km/h.

Venerdì, 3 Maggio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo sereno per la maggior parte del mattino e del primo pomeriggio, con temperature in aumento fino a toccare i 18-19°C e un’umidità che si manterrà intorno al 60-65%. Dal tardo pomeriggio inizieranno a manifestarsi precipitazioni, dapprima deboli, che diventeranno più intense verso sera, con temperature in lieve calo intorno ai 15-16°C e un’umidità in aumento al 70-75%. Il vento sarà moderato proveniente da ovest con una velocità tra i 14 e i 17 km/h.

Sabato, 4 Maggio 2024

La giornata di sabato prevede una fase iniziale con cielo poco nuvoloso, seguita da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C con un’umidità compresa tra il 55% e il 78%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 12 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista un’aumento delle nubi sparse con un calo delle temperature fino a 12-13°C e un’umidità in aumento.

In conclusione, i prossimi giorni a Parma saranno caratterizzati da una variabilità delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di precipitazioni e un’alternanza di schiarite e nuvolosità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adeguarsi di conseguenza per affrontare al meglio le variazioni del tempo.