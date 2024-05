Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Meteo Perugia prossimi giorni 2 Maggio, 3 Maggio, 4 Maggio: previsioni dettagliate

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia. Giovedì 2 Maggio sarà caratterizzato da un’alta probabilità di precipitazioni. Durante la notte, a partire dalle 00:00 fino alle prime ore del mattino, sono attese piogge leggere, con temperature comprese tra 11.1°C e 10.6°C e un’umidità che si manterrà intorno al 97%. Durante la giornata, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, per poi attenuarsi nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 20 km/h. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 13.9°C e le minime si manterranno entro i 7.7°C, mentre l’umidità resterà elevata, attestandosi intorno al 95% nelle ore serali.

Venerdì 3 Maggio le precipitazioni continueranno ad interessare la città. Durante le prime ore della giornata sono previste piogge leggere, con temperature comprese tra 7.4°C e 7.1°C, e un’umidità intorno al 96%. Nel corso della giornata le precipitazioni aumenteranno di intensità, per poi attenuarsi gradualmente verso sera. Il vento, proveniente da sud-sudovest, soffierà con intensità variabile tra i 13 km/h e i 5 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 11.6°C e i 6.3°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno al 93% durante la notte.

Sabato 4 Maggio il tempo migliorerà significativamente. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra 5.9°C e 5.3°C e un’umidità intorno al 93%. Nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale aumento e venti deboli provenienti da diverse direzioni. Le temperature massime raggiungeranno i 16.5°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 8.9°C. L’umidità tenderà a diminuire, attestandosi intorno al 53% nelle ore pomeridiane e serali.

In sintesi, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano una fase perturbata nei primi due giorni, con precipitazioni significative, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Sabato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e essere preparati per eventuali condizioni avverse. Restate aggiornati sulle previsioni e adottate le misure necessarie per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche previste.