Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Previsioni Meteo Reggio Calabria – Giovedì, 2 Maggio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature in leggero aumento durante le prime ore del mattino. Dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 23-24°C. L’umidità si manterrà sotto il 40% e i venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità media di 20 km/h.

Previsioni Meteo Reggio Calabria – Venerdì, 3 Maggio 2024

Venerdì sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno durante le prime ore, con un leggero aumento delle temperature fino a metà mattinata. Nel pomeriggio sono previste condizioni di cielo poco nuvoloso, con temperature massime che raggiungeranno i 19°C. L’umidità rimarrà intorno al 40% e i venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità media di 32 km/h.

Previsioni Meteo Reggio Calabria – Sabato, 4 Maggio 2024

Sabato vedrà un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 14°C. Durante la mattinata il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature massime di 20°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 40% e i venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità media di 32 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano quindi un aumento delle temperature e condizioni atmosferiche generalmente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso. Sembra quindi che Reggio Calabria possa godere di un weekend all’insegna del bel tempo, ideale per attività all’aperto e passeggiate. Restate comunque aggiornati sulle previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni.