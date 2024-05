Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Meteo per Giovedì, 02 Maggio 2024

Per Giovedì, il tempo si preannuncia stabile e soleggiato. Non sono previste precipitazioni lungo l’arco della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio, intorno ai 22 gradi. L’umidità si manterrà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 50-60%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo per Venerdì, 03 Maggio 2024

Venerdì, la giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata sono previste deboli piogge che si intensificheranno nel primo pomeriggio, per poi attenuarsi verso sera. Le temperature massime si manterranno intorno ai 19 gradi, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sud-ovest al mattino e da est-nord-est in serata, con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo per Sabato, 04 Maggio 2024

Sabato il cielo si presenterà nuovamente sereno al mattino, ma nel corso della mattinata sono previste precipitazioni, con piogge che si intensificheranno nel primo pomeriggio, per poi attenuarsi verso sera. Le temperature oscilleranno attorno ai 19 gradi di massima, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 70-80%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 5 e i 15 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Taranto si avrà un’alternanza di bel tempo e precipitazioni, con temperature massime che si manterranno intorno ai 20 gradi e un’umidità tendenzialmente elevata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di indumenti adeguati per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche.