Meteo Torino, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

PREVISIONI METEO PER TORINO NEI PROSSIMI GIORNI

La situazione meteo per i prossimi giorni a Torino si preannuncia variegata, con cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Giovedì 2 Maggio, Venerdì 3 Maggio e Sabato 4 Maggio 2024.

Giovedì, 2 Maggio 2024

Durante le prime ore del giorno, ci attendiamo precipitazioni continue, con piogge deboli che si protrarranno fino al mattino. Nel corso della mattinata, il tempo rimarrà instabile con piogge intermittenti. Nel pomeriggio, le piogge saranno ancora presenti, ma si attenueranno verso sera, lasciando spazio ad un cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno comprese tra 10.4°C e 15.2°C, con un’umidità che oscillerà tra il 71% e il 98%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-est con una velocità media di 1 a 13 km/h.

Venerdì, 3 Maggio 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da un’iniziale copertura nuvolosa, che darà presto spazio ad ampie schiarite nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e limpido, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 18.4°C. Nel tardo pomeriggio inizieranno piogge deboli che si protrarranno per la serata. Le condizioni di umidità rimarranno inferiori al 94% per gran parte della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud con una velocità variabile tra 0 e 7 km/h.

Sabato, 4 Maggio 2024

La giornata di Sabato inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Nel primo pomeriggio, le nubi si addenseranno ulteriormente portando a condizioni di cielo coperto e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 6.2°C e 20.1°C con un’umidità compresa tra il 41% e l’87%. Il vento sarà prevalentemente orientato da direzione est con velocità tra 1 e 9 km/h.

Queste previsioni dettagliate ci offrono una panoramica delle condizioni meteo attese per i prossimi giorni a Torino, consentendo di pianificare al meglio le attività in base alle condizioni atmosferiche previste.