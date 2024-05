Meteo Verona, previsioni da Giovedì 02 a Sabato 04 Maggio

Giovedì, 02 Maggio 2024:

La giornata di giovedì a Verona sarà caratterizzata da piogge continue nelle prime ore del mattino, con un’umidità che raggiungerà il 99%. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente verso le 14:00, quando il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, intorno alle 16:00, il tempo migliorerà ulteriormente, trasformandosi in sereno con una leggera brezza proveniente da nord-est. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 16.9°C, con una velocità media del vento che varierà tra 3 km/h e 13 km/h.

Venerdì, 03 Maggio 2024:

Venerdì, la situazione meteorologica a Verona sarà più stabile. Il cielo sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse dal mattino fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 16:00, sono previste deboli piogge che si protrarranno fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 7.3°C e i 19°C, con una diminuzione dell’umidità rispetto al giorno precedente. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra 5 km/h e 14 km/h.

Sabato, 04 Maggio 2024:

Sabato, il cielo a Verona si presenterà variabile, con una prevalenza di nuvolosità durante la prima metà della giornata. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, trasformandosi in sereno fino alla sera. In serata sono previste nubi sparse con un leggero aumento dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra i 10.5°C e i 20.3°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Durante la giornata sono previste deboli piogge con una velocità del vento che non supererà i 4 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le attività all’aperto.