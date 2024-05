Tragedia in Cina: Crollo di un’autostrada nel Guangdong causa numerose vittime

Nel sud della Cina, precisamente nella provincia del Guangdong, una tragedia si è verificata questa mattina quando una parte di un’autostrada è crollata improvvisamente, causando almeno 19 morti e numerosi altri feriti. I media statali hanno dichiarato che l’incidente ha coinvolto diciotto veicoli e ha provocato il coinvolgimento di 49 persone.

Secondo quanto riferito dall’emittente statale CCTV, i feriti, fortunatamente, “non sono in pericolo di vita”. Tuttavia, le immagini condivise sui social media locali dipingono un quadro disastroso, mostrando fiamme e fumo che si levano da un profondo fossato dove sono precipitate le auto coinvolte nell’incidente.

Le autorità hanno prontamente risposto alla tragedia, inviando sul luogo circa 500 soccorritori per partecipare alle operazioni di salvataggio. Si tratta di uno sforzo massiccio per gestire la situazione e fornire assistenza alle vittime e ai loro familiari colpiti da questo terribile incidente.

A crollare un’area di terreno di circa 200 metri quadrati per effetto delle piogge torrenziali delle ultime ore, che ha trascinato via un ampio tratto di autostrada e asfalto.

🚨#UPDATE: According to reports, the area where a section of the highway collapsed in the Guangdong province of China had been experiencing heavy rains in recent days.

