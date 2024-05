Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 03 a Domenica 05 Maggio

Venerdì, 3 Maggio 2024:

La giornata di Venerdì a Campobasso sarà caratterizzata da un inizio poco nuvoloso con lievi precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno tra i 7.2°C e i 13.2°C con un’umidità variabile tra il 61% e il 97%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 8 e 15 km/h provenendo da direzioni variabili, in prevalenza da ovest e sud-ovest. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad aumentare fino a diventare piogge deboli, con temperature in discesa intorno ai 12.6°C. Nel tardo pomeriggio e sera le piogge proseguiranno con intensità variabile e temperature in ulteriore calo, attestandosi intorno ai 4.6°C. Durante la notte il cielo si presenterà poco nuvoloso e sereno, con temperature intorno ai 4.6°C e venti deboli.

Sabato, 4 Maggio 2024:

Sabato a Campobasso avremo una giornata inizialmente caratterizzata da nubi sparse e coperto con un’umidità costante intorno al 97%. Le temperature oscilleranno tra i 3.9°C e i 17.2°C. Il vento soffierà leggero, con una velocità compresa tra 3 e 5 km/h, proveniente prevalentemente da sud-ovest. Nel corso della mattinata le nubi daranno luogo a piogge deboli, con temperature in aumento fino a 16°C. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno con intensità variabile, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio e sera. Durante la notte il cielo si presenterà poco nuvoloso e sereno, con temperature in leggera diminuzione intorno ai 6.3°C.

Domenica, 5 Maggio 2024:

La giornata di Domenica a Campobasso sarà caratterizzata da un inizio coperto con un’umidità costante intorno al 99%, con temperature comprese tra 6°C e 19.3°C. Il vento soffierà con una leggera intensità, con una velocità media di 5-10 km/h proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata e del pomeriggio si avrà un progressivo miglioramento del tempo, con cielo poco nuvoloso e sereno, e temperature in aumento fino a 19.3°C. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni atmosferiche tenderanno a peggiorare nuovamente, con il ritorno di nuvole e copertura del cielo, seguito da un aumento delle precipitazioni e una diminuzione delle temperature intorno ai 7.6°C durante la notte.