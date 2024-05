Meteo: maltempo per giorni, ma si vede la luce in fondo al tunnel

Il mese di maggio è cominciato all’insegna del tempo instabile e inaffidabile a causa di una forte perturbazione atlantica che ha determinato nelle ultime ore tante piogge, anche forti temporali. Non sono mancati i disagi specie sulle regioni tirreniche e al Nord, dove i temporali hanno causato locali allagamenti, anche grandinate con chicchi di medie dimensioni. A quanto pare le condizioni meteo saranno perturbate anche nei prossimi giorni, eccezion fatta per una piccola tregua durante il fine settimana.

In effetti tra sabato e domenica tornerà una parvenza di alta pressione che garantirà non solo tempo più stabile da nord a sud, ma anche un lieve aumento delle temperature, seppur senza eccessi. Non tornerà assolutamente il caldo anomalo, bensì temperature in linea con il periodo per almeno due o tre giorni.

Ancora maltempo e freddo?

Dopo questa brevissima tregua, le perturbazioni potrebbero nuovamente raggiungere con facilità l’Italia già a partire da inizio prossima settimana. Addirittura tra il 7 e il 9 maggio aumentano le chance riguardo l’arrivo di una piccola e veloce ondata di freddo dall’Est Europa che non solo garantirebbe un calo delle temperature ma anche l’arrivo di tanti forti temporali a cui saranno associati forti acquazzoni anche locali forti grandinate.

Insomma, sembra proprio che almeno fino al 10 maggio faremo i conti con tanti giorni instabili e incerti, dove il rischio di temporali sarà dietro l’angolo. Per il momento non si intravedono fasi di caldo intenso, soprattutto lunghi periodi di bel tempo. Per un cambio di passo sullo scacchiere barico europeo occorrerà attendere quantomeno la metà di maggio per rivedere quantomeno un anticiclone un po’ più persistente sul Mediterraneo.