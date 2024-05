Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 03 a Domenica 05 Maggio

Venerdì, 3 Maggio 2024

Il tempo previsto per Venerdì a Reggio Emilia sarà inizialmente caratterizzato da sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 7-8 gradi Celsius e un’umidità alta intorno al 90%. Nel corso della mattinata il cielo resterà poco nuvoloso con temperature in leggero aumento, fino a toccare i 15 gradi Celsius. Il vento soffierà da ovest-nord ovest con una velocità media di 10 km/h. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e temperature che si manterranno sui 14-19 gradi Celsius. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 75%. Il vento si manterrà costante, proveniente sempre da ovest-nord ovest.

Sabato, 4 Maggio 2024

La giornata di Sabato a Reggio Emilia inizierà con la presenza di nubi sparse e temperature intorno ai 12 gradi Celsius, accompagnate da un’umidità intorno all’88%. Nel corso della mattinata, le nubi tenderanno a farsi più dense portando a piogge deboli e temperature in lieve calo. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà gradualmente con la scomparsa della pioggia e la comparsa di schiarite, con temperature che oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno al 76-77%, mentre il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 2-6 km/h.

Domenica, 5 Maggio 2024

La giornata di Domenica vedrà un inizio con nubi sparse e temperature attorno ai 11 gradi Celsius e un’umidità intorno all’83%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un sereno che accompagnerà un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 14-16 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente di nubi sempre più dense, portando a un aumento dell’umidità e a un calo delle temperature, che si manterranno comunque piacevoli attorno ai 20 gradi Celsius. Il vento soffierà da ovest-sud ovest con una velocità media di 4-7 km/h.

In conclusione, il weekend a Reggio Emilia si preannuncia variabile, con una giornata di Sabato segnata da piogge deboli e nubi sparse, mentre la Domenica si presenterà con un inizio soleggiato seguito da un graduale aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno in generale miti, rendendo le condizioni climatiche ideali per svolgere attività all’aperto.