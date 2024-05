Meteo Torino, previsioni da Venerdì 03 a Domenica 05 Maggio

Meteo Torino prossimi giorni 3 Maggio, 4 Maggio, 5 Maggio: weekend variabile con possibili precipitazioni

Il fine settimana a Torino si preannuncia con un andamento meteo variabile, con possibili precipitazioni in arrivo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 3 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli, con temperature intorno ai 9-10°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, la pioggia si attenuerà lasciando spazio a schiarite e cieli poco nuvolosi, con temperature in aumento fino a toccare i 20°C. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo sarà sereno con leggere nuvole sparse e temperature gradevoli intorno ai 20°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con intensità compresa tra i 3 e i 5 km/h.

Sabato, 4 Maggio 2024

La giornata di sabato si presenterà con cieli poco nuvolosi al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 10-12°C. Nel corso della giornata il cielo si coprirà leggermente con la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni, e le temperature oscilleranno tra i 16 e i 19°C. Il vento sarà prevalentemente debole e orientato da nord a est.

Domenica, 5 Maggio 2024

La domenica sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, con cieli via via più coperti e un lieve calo delle temperature. Nel pomeriggio è prevista la possibilità di precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 17-19°C. Nel corso della serata le condizioni rimarranno instabili con cielo coperto e possibilità di piogge deboli. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra i 3 e i 6 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Torino si prevede variabile, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di domenica. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo aggiornate per eventuali cambiamenti e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.