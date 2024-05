Meteo Ancona, previsioni da Sabato 04/05/2024 a Lunedì 06/05/2024 Il clima ad Ancona è previsto essere prevalentemente soleggiato durante il fine settimana con temperature in aumento. Sabato si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 19.6°C. La giornata di Domenica sarà anch’essa soleggiata con qualche nuvola in più nel tardo pomeriggio e temperature che si manterranno intorno ai 22.1°C. Lunedì, il clima sarà ancora piacevolmente mite con temperature massime che raggiungeranno i 23.4°C. Non ci saranno precipitazioni significative durante questo periodo, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.