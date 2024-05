Meteo Bari, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Le previsioni meteo per Bari per sabato 4 Maggio 2024 indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 13 gradi Celsius. Nel corso della mattinata si prevede un aumento delle temperature con cielo parzialmente nuvoloso e venti provenienti da ovest-nord-ovest con velocità intorno ai 18 km/h. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con temperature massime di 19 gradi Celsius e venti che si sposteranno da nord a est con intensità variabile dai 11 ai 18 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sempre sereno con temperature in diminuzione e venti che ruoteranno da nord-ovest a ovest con velocità intorno ai 15 km/h.

Domenica, 5 Maggio 2024

Domenica 5 Maggio 2024, il clima a Bari si manterrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento rispetto alla giornata precedente. Durante la mattinata le temperature oscilleranno intorno ai 19 gradi Celsius con venti provenienti da ovest-nord-ovest con intensità tra i 10 e i 15 km/h. Nel corso del pomeriggio il cielo si manterrà sereno con temperature massime di 21 gradi Celsius e venti che ruoteranno da nord a est con intensità compresa tra i 13 e i 16 km/h. La sera e la notte il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, per poi coprirsi gradualmente con venti che si sposteranno da est a sud-ovest con velocità tra i 6 e i 15 km/h e temperature che scenderanno fino a 15 gradi Celsius.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Per lunedì 6 Maggio 2024, le previsioni meteo prevedono un inizio di giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 15 gradi Celsius, con lievi schiarite nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo si libererà dalle nubi e si presenterà sereno con temperature massime di 22 gradi Celsius e venti che ruoteranno da sud-est a nord-est con intensità variabile dai 13 ai 21 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si presenterà nuvoloso con venti provenienti da sud-ovest con velocità tra i 7 e i 15 km/h e temperature in diminuzione fino a 16 gradi Celsius.