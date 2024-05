Meteo CAGLIARI, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Il tempo a Cagliari per Sabato mostra una giornata variabile con cielo coperto al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C fino alle prime ore pomeridiane, per poi salire gradualmente fino a toccare i 22-23°C nelle ore centrali del giorno. La velocità media del vento si manterrà intorno ai 7-13 km/h provenienti da direzione Nord-Ovest. L’umidità varierà dal 36% al 96% durante la giornata.

Domenica, 5 Maggio 2024

La giornata di Domenica a Cagliari sarà caratterizzata da tempo sereno durante la notte, seguito da cielo poco nuvoloso e nubi sparse nella prima metà della giornata. Nel pomeriggio il cielo si coprirà gradualmente, portando ad un aumento dell’umidità e temperature che varieranno da 12°C a 21.5°C. Il vento soffierà da direzione Sud-Est con una velocità tra i 1 km/h e i 18 km/h. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 78% durante la giornata.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Lunedì il cielo a Cagliari si presenterà inizialmente sereno, per poi coprirsi parzialmente con nubi sparse e cielo coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14.8°C e i 21.2°C, mentre la velocità del vento aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 20 km/h provenienti da direzione Sud-Est. L’umidità si manterrà tra il 57% e l’82% durante la giornata.

Con queste previsioni, è consigliabile prepararsi per giornate variabili, con picchi di umidità e temperature che aumenteranno gradualmente nel corso del fine settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e preparatevi di conseguenza per godervi al meglio le vostre attività all’aperto.