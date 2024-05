Meteo Catania, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Le previsioni meteo per Catania per Sabato indicano una giornata piacevole e variabile. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 12-13°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 23-24°C nelle ore centrali del pomeriggio, per poi calare leggermente al tramonto. Il vento soffierà principalmente da ovest a nord-ovest, con una velocità media compresa tra 7 e 15 km/h.

Domenica, 5 Maggio 2024

La domenica a Catania sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e serene. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 14 e i 23°C. Il vento sarà debole e proverrà principalmente da direzioni variabili, mantenendo una velocità tra 1 e 14 km/h. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Lunedì si prevede un’altra giornata stabile e con cielo prevalentemente sereno a Catania. Le temperature si attesteranno tra i 13 e i 25°C, con un lieve aumento delle nubi sparse nel corso della mattina. Il vento soffierà principalmente da ovest a nord-ovest durante la notte, per poi virare a sud-est nelle ore centrali del giorno, mantenendo una velocità compresa tra 5 e 16 km/h. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima piacevole e asciutto.

L’articolo fornisce dettagliate previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania, consentendo ai lettori di pianificare le loro attività in base alle condizioni atmosferiche attese. Sia Sabato che Domenica si prevedono condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e venti leggeri. Lunedì potrebbe registrare un aumento delle nubi, ma senza precipitazioni significative. In generale, il fine settimana si prospetta ideale per godersi il tempo all’aperto nella splendida città di Catania.