Meteo L’Aquila, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Il sabato si prospetta con un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno a 5.2°C e saliranno gradualmente, raggiungendo i 16.0°C intorno alle 13:00 per poi stabilizzarsi attorno ai 14.6°C nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà in calo durante la giornata, partendo dal 93% e scendendo al 71% intorno alle 16:00. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 8 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica, 5 Maggio 2024

La domenica sarà caratterizzata da un iniziale cielo sereno con temperature che partiranno da 6.6°C per poi salire gradualmente fino a toccare i 21.3°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, si noterà un aumento delle nuvole sparse con una leggera diminuzione della temperatura, attestandosi intorno ai 15.3°C alle 17:00. L’umidità diminuirà costantemente durante la giornata, partendo dal 93% e arrivando all’80% intorno alle 18:00. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest con una velocità tra i 6 e gli 8 km/h. Nel tardo pomeriggio sono previste nubi sparse e una leggera copertura nuvolosa.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Lunedì si aprirà con un cielo sereno e temperature intorno ai 8.9°C, che saliranno fino a raggiungere i 22.3°C verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio si prevede l’arrivo di piogge deboli che continueranno per un paio d’ore, accompagnate da una diminuzione della temperatura fino a 17.8°C alle 17:00. Successivamente, il cielo si coprirà gradualmente con nuvole sparse e una leggera copertura nuvolosa. L’umidità aumenterà fino al 90%, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra i 7 e i 9 km/h.