Meteo Messina, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Il meteo a Messina per Sabato si preannuncia stabile e soleggiato per la maggior parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura di 14.8°C e un’umidità del 76%. Il vento soffierà con una velocità media di 23 km/h proveniente da nord-ovest. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 18.1°C verso le 09:00, mentre l’umidità diminuirà al 54%. Nel primo pomeriggio inizieranno a comparire nubi sparse con una temperatura massima di 19.5°C e una velocità del vento di 32 km/h proveniente sempre da nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà nuovamente, e le temperature si manterranno intorno ai 15.6°C con una leggera diminuzione dell’umidità al 70%. Il vento sarà moderato con velocità tra i 24 e i 27 km/h.

Domenica, 5 Maggio 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 14.6°C e un’umidità del 72%. Il vento soffierà con una velocità di 22 km/h proveniente da nord. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con un cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime intorno ai 21.6°C e una leggera diminuzione dell’umidità al 52%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 5 e 9 km/h proveniente da diverse direzioni, quali nord, nord-ovest e ovest.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Per Lunedì è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Inizialmente, il cielo sarà sereno con una temperatura di 16.4°C e un’umidità del 47%. Nel corso della nottata e le prime ore del mattino, sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature comprese tra i 15.6 e i 16.6°C. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 21.5°C e una diminuzione dell’umidità al 53%. Il vento avrà una direzione variabile, con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h.