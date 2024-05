Meteo Milano, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Il tempo a Milano per Sabato sarà caratterizzato da piogge deboli nelle prime ore del giorno, con una leggera diminuzione delle precipitazioni verso le prime ore del pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà costante per gran parte della giornata, con un leggero miglioramento previsto nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 9.4°C e un massimo di 20°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-ovest con una velocità media compresa tra 1 km/h e 9 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori che si manterranno costantemente attorno al 95% durante le prime ore della giornata per poi diminuire gradualmente fino al 51% nel primo pomeriggio.

Domenica, 5 Maggio 2024

Domenica a Milano sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con la presenza di nubi sparse per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, tuttavia il cielo rimarrà grigio e coperto. Le temperature si manterranno stabili tra un minimo di 10.1°C e un massimo di 21.2°C. Il vento soffierà da direzione ovest-nord-ovest con una velocità media compresa tra 8 km/h e 13 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che si manterranno intorno all’80% durante le prime ore del giorno per poi diminuire fino al 53% nel primo pomeriggio.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Lunedì a Milano è previsto un cielo coperto per gran parte della giornata, con la possibilità di precipitazioni deboli nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 13.4°C e un massimo di 19.6°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord-ovest con una velocità media compresa tra 3 km/h e 10 km/h. L’umidità rimarrà costantemente intorno all’80% durante le prime ore del giorno, diminuendo gradualmente fino al 56% nel primo pomeriggio.