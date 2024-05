Meteo Palermo, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Per Sabato a Palermo, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in leggero aumento nel corso della mattinata. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno, con temperature intorno ai 14 gradi e un’umidità che si aggira intorno al 80%. Nel pomeriggio, il cielo resterà poco nuvoloso con temperature massime di circa 19 gradi. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 15 e i 17 km/h. In serata, il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con temperature che si aggireranno intorno ai 15 gradi e un’umidità che salirà leggermente intorno all’86%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nord-est.

Domenica, 5 Maggio 2024

Per Domenica, il meteo a Palermo prevede una giornata soleggiata con temperature in ulteriore aumento rispetto al giorno precedente. Il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature massime che toccheranno i 22 gradi nel corso del pomeriggio. L’umidità sarà in diminuzione rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 40%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nord-ovest con velocità tra i 10 e i 14 km/h. In serata, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 16 gradi e un’umidità che si manterrà stabile intorno al 75%. Il vento virerà verso nord-ovest in attenuazione.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Per Lunedì, il clima a Palermo si presenterà variabile con un iniziale cielo coperto che lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 26 gradi nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 25%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 13 km/h. In serata, le condizioni meteo saranno stabili con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 18 gradi e un’umidità che si manterrà costante intorno al 50%. Il vento sarà moderato proveniente da sud.