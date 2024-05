Meteo Reggio Emilia, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024

Nella giornata di Sabato a Reggio Emilia, ci aspettiamo un inizio con nubi sparse e un’umidità elevata intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C con venti provenienti da ovest a nord-ovest con una velocità di 5-6 km/h. Nel corso della mattinata le nubi daranno gradualmente spazio a schiarite e il cielo si presenterà sereno verso mezzogiorno con temperature che saliranno fino a 20°C. Nel pomeriggio e sera il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente a 11.9°C e un aumento dell’umidità intorno all’88% verso la mezzanotte.

Domenica, 5 Maggio 2024

Domenica a Reggio Emilia sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature iniziali intorno ai 11°C e un’umidità intorno all’90%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno con lievi variazioni di nubi sparse, temperature massime di 22.6°C e una diminuzione dell’umidità al 49% nel pomeriggio. I venti soffieranno da ovest e nord-ovest con una velocità variabile tra i 3 e i 7 km/h, mantenendo un clima piacevole e asciutto per gran parte della giornata.

Lunedì, 6 Maggio 2024

Lunedì ci aspettiamo un inizio di giornata con copertura nuvolosa e un’umidità intorno all’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con venti deboli provenienti da sud-ovest e ovest. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa continuerà con lievi variazioni, mantenendo un’umidità costante intorno al 50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C nel pomeriggio, con venti che ruoteranno da est a nord-est con una velocità variabile tra 1 e 6 km/h.

In base alle previsioni, il weekend a Reggio Emilia si prospetta con un clima gradevole e stabile, con temperature in aumento e un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sia Sabato che Domenica offriranno ottime condizioni meteorologiche per svolgere attività all’aperto, mentre Lunedì sarà caratterizzato da una maggior copertura nuvolosa. Speriamo che queste previsioni possano essere confermate, regalando così un weekend all’insegna del bel tempo.