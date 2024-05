Meteo Roma, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato 4 Maggio 2024

Il tempo a Roma sabato sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 9 gradi e saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21 gradi nel pomeriggio. Durante la mattina e il primo pomeriggio si noterà la presenza di alcune nuvole sparse che non dovrebbero tuttavia portare a precipitazioni. Il vento soffierà da nord-nordovest con intensità compresa tra i 7 e i 13 km/h. L’umidità sarà intorno al 45-50% nelle ore centrali della giornata.

Domenica 5 Maggio 2024

Domenica il cielo a Roma sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 12 e i 22 gradi. Durante il pomeriggio e la sera sono previste nubi più consistenti, ma senza precipitazioni. Il vento sarà generalmente debole, proveniente da direzioni variabili nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% per gran parte della giornata.

Lunedì 6 Maggio 2024

Lunedì il tempo a Roma si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 22 gradi, con un lieve aumento delle nubi nel tardo pomeriggio. Il vento sarà debole, con direzione variabile nelle prime ore del giorno per poi provenire da sud-sudovest nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 50-55%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

In conclusione, il fine settimana a Roma si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli per lo più sgombri da precipitazioni e temperature gradevoli. È consigliabile approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.