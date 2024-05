Meteo Torino, previsioni da Sabato 04 a Lunedì 06 Maggio

Sabato, 4 Maggio 2024:

Il tempo a Torino sabato sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse e piogge deboli alternate a schiarite. Durante la mattina e il pomeriggio sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 16-18 gradi. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra i 2 e i 7 km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno al 60-70% durante il giorno.

Domenica, 5 Maggio 2024:

Domenica il tempo si manterrà stabile a Torino con cielo nuvoloso e coperto per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi, con umidità che si manterrà intorno al 70-80%. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità media compresa tra i 3 e i 7 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.

Lunedì, 6 Maggio 2024:

Lunedì sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni, con piogge deboli previste per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-17 gradi, mentre l’umidità sarà elevata, raggiungendo valori intorno all’80-90%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media compresa tra i 3 e i 5 km/h. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con piogge che potrebbero intensificarsi nel pomeriggio e sera.