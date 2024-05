Allerta gialla per TEMPORALI domani 7 Maggio su diverse regioni del Centro-Nord

La giornata di domani, 7 maggio 2024, sarà caratterizzata dall’arrivo di un vortice depressionario di origine atlantica che porterà un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto nelle regioni del centro-nord.

Secondo le previsioni meteorologiche sono attese piogge e temporali localmente intensi, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane, che potrebbero interessare diverse regioni con fenomeni anche di una certa entità, quali grandinate e colpi di vento, e conseguenti locali criticità.

A conferma di queste previsioni, la Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per alcune regioni italiane, invitando alla prudenza e ad adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare eventuali situazioni di rischio.

Ecco il comunicato ufficiale della Protezione Civile per la giornata di domani:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Pianura settentrionale

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Pianura settentrionale

Queste indicazioni sono fondamentali per sensibilizzare la popolazione e le autorità locali sull’importanza di adottare comportamenti prudenti e precauzionali in vista delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni e di seguire attentamente le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella delle proprie comunità.