Catastrofiche inondazioni in Brasile: Porto Alegre sommersa, le immagini impressionanti dell’aeroporto

Le piogge torrenziali che hanno flagellato il sud del Brasile nei primi giorni di maggio hanno causato conseguenze catastrofiche, con almeno 79 persone decedute e altre 100 ancora disperse, secondo le autorità locali. Lo Stato di Rio Grande do Sul è il più colpito dall’eccezionale ondata di maltempo, con oltre 3.300 persone costrette ad evacuare le proprie abitazioni in più di 100 comuni.

La situazione è apparsa particolarmente tragica nella capitale dello Stato, Porto Alegre, dove quasi un milione e mezzo di abitanti hanno subito gli impatti devastanti delle inondazioni. Le immagini mostrano la città sommersa dalle acque, con persone salvate dai tetti delle proprie case. Oltre il 70% delle abitazioni nella metropoli è rimasto senza accesso ai servizi essenziali, sollevando il timore di una crisi umanitaria imminente.

L’aeroporto internazionale Salgado Filho di Porto Alegre è stato completamente sommerso, interrompendo i collegamenti aerei e aggiungendo ulteriori difficoltà agli sforzi di soccorso e di assistenza. Le scene sono state descritte come impressionanti, con la città e le sue infrastrutture paralizzate dall’acqua.

Le autorità locali e nazionali stanno mobilitando risorse e personale per affrontare l’emergenza e fornire assistenza alle vittime. Tuttavia, con il numero delle vittime in aumento e la situazione che continua a evolversi, l’impatto a lungo termine di questa tragedia sul Brasile meridionale resta ancora da valutare.

Torrential rainfall caused extreme flooding and major disruptions at Salgado Filho International Airport in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

▪︎ 6 May 2024 ▪︎#flooding #floods #PortoAlegre #Brazil #RioGrandedoSul pic.twitter.com/UlzINQdaAS

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 6, 2024